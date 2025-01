Ülivõimsalt karjääri parima tulemuse teinud noor Soome laskesuusataja: mul pole aimugi, mis juhtus

Avaetapil Kontiolahtis lõpetas hiljuti 30. sünnipäeva tähistanud Suvi Minkkinen soomlaste pika poodiumipõua ning tal on ette näidata veel ridamisi esikümne kohti. Eilse Oberhofi sprindi viienda positsiooni järel on ta samal real ka MK-sarja kokkuvõttes.

«Olen õnnelik, et suudan ka ühe trahviga lilletseremooniale pääseda. Meeldiv on teada, et hea tulemuse saavutamine ei nõua ideaalset laskmist,» rääkis uuel tasemel stabiilsuse leidnud Minkkinen kodumaa meediale.​