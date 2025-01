Maailma esireket: ma valetaksin, kui seda ütleksin

Ennekõike huvitas ajakirjanikke turniirieelsel pressikonverentsil see, mida on 23-aastasel itaallasel öelda talle mullu osaks langenud dopinguskandaali kohta.

Kuigi südametunnistus on tal puhas, on kogu saaga siiski Sinnerile oma jälje jätnud. Eriti kuivõrd nii mõnedki kaasmängijad on dopinguskandaali tõttu tema suunas tuld ja tõrva pritsinud.

«Ma ei taha reageerida sellele, mida teised ütlevad. Leian, et kõige olulisem on see, et minul on jätkuvalt olemas need inimesed, kes mind ümbritsevad. Erinevalt kõikidest teistest teavad nemad täpselt, mis ja kuidas juhtus,» sõnas ta.