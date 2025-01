Klavanil on Pohlakule vastu astumiseks vajalikud hääled koos

Eesti jalgpallikoondise kauane kapten Ragnar Klavan andis täna välja saadetud pressiteates teada, et tal on olemas vajaminevad 15 häält, et kandideerida Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) presidendiks. Ühtlasi taandab ta ennast vastuolu vältimiseks EJLi juhatuse kohalt.