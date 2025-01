OTSEBLOGI Monte Carlo ralli: Tänak oli testikatsel kõige kiirem, ralli algab täna õhtul

Enne võistlust:

Tänavu eriti jõuliselt mehitatud Toyota saadab kohe rajale kogu kaardiväe. Lisaks täiskohaga sõitjatele Kalle Rovanperäle, Elfyn Evansile, Takamoto Katsutale ja Sami Pajarile tuiskab teele ka Monte Carlos kümnendat võitu jahtiv Sébastien Ogier.

Kurssi muutnud ning kolmele alalisele sõitjale panustavat Hyundaid hakkab Thierry Neuville'i ja Ott Tänaku kõrval ohjama Adrien Fourmaux.

M-Sport on tõenäoliselt viimaste aastate kõige kehvemas löögihoos. Esinumbri koormat kannab mullu esimese täishooaja lõpetanud Grégoire Munster, teises autos istub veidi üllatuslikult võimaluse saanud Josh McErlean.

«Sel aastal on palju uusi teelõike, nii et jällegi on raske teada, mida oodata. Monte on alati väga ettearvamatu, nii et see teeb pikaajalise ettevalmistuse üsna keeruliseks. Peategelaseks on ilm ja me peame olema nädalavahetusel kõigeks valmis,» ütles Tänak hooaja avaetapi eel.

«Peamine asi, mida sellega seoses tuleb arvesse võtta, on rehvid, sest see mängib meie võistluse juures suurt rolli. Kõigil on palju teadmatust ja ma arvan, et see teeb Monte väga huvitavaks.