Kas Venemaa suusatajad pääsevad tõesti olümpiale? Eesti suusaliidu juht: ma ei ruttaks sündmustest ette

Venelane Aleksandr Bolšunov võitis 2022. aastal Pekingi olümpial kolm kuldmedalit. Pildil on ta meeste 50 km maratoni medalitseremoonial, neli päeva hiljem alustas Venemaa sõjavägi äkkrünnakut Ukrainale ja Kiievile.

Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) president Johan Eliasch avaldas, et tema meelest võiksid Venemaa ja Valgevene sportlased neutraalse lipu all võistelda taliolümpiamängudel. Eesti suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll ütles Postimehele, et temale teadaolevalt pole FISis Venemaaga seoses mingeid muutusi oodata ning Eliasch rääkis ilmselt puhtalt enda isiklikust vaatenurgast.​