Ootamatu lüke: Tartu maraton võib toimuda Ida-Virumaal

«Talv on olnud heitlik ning Tartu maratoni rajal on tänase seisuga hästi suusatatav vaid ligikaudu neljakilomeetrine lõik alates Elvast. Metsade vahel on rajapõhi valdavalt säilinud, kuid põldudel olevad lõigud on lumeta,» selgitab Tartu maratoni peakorraldaja Inderk Kelk.

Ta jätkab: «Maratoni korraldamiseks vajalik lumekate on praegu olemas Alutagusel. Samuti on sealses spordikeskuses vajalik infrastruktuur suurürituse läbiviimiseks. Siiski on maratonini aega veel mitu nädalat ning otsuseid teha veel vara. Jätkuvalt on laual võimalus, et külmakraadide ja lume lisandumisel sõidetakse Tartu maraton originaalrajal.»