Veel üks raputus: kahevõistluse valitseja Jarl Magnus Riiber lõpetab karjääri

«See aeg on lõpuks käes. Pärast mitmeid aastaid spordis pean teatama, et praegune hooaeg jääb minu viimaseks. Mind vaevav tervisehäda on krooniline ja pean sellega elama elu lõpuni,» rääkis Riiber pressikonverentsil.

Alates septembrist olen veetnud perega koos vaid kolm nädalat. Olen seda talunud vaid sellepärast, et tänavu toimub MM minu kodumaal. Kuigi tulemused on jätkuvalt head, ei paku need mulle sama rõõmu kui varem. Tervislik olukord sööb mu energiat ja juhib kõiki minu otsuseid. Praegu tunnen end vangina.

Riiberil on koos elukaaslase Sunnaga kaks last ning ta tõdeb, et ootab väga aega, mil saab nendega rohkem aega veeta. «Ootan, et saan aidata oma elukaaslast, kes on peaaegu viis aastat olnud täiskohaga üksikema ja lisaks olnud minu spordikarjääri toetamisel oluline abiline. Nüüd on aeg panna nemad esikohale ja pühenduda neile sama palju, nagu nad on seda minu jaoks teinud.»​