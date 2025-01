Riiber loobub. Kui palju tõusis Ilvese šanss võita olümpiamedal?

27-aastane Riiber teatas täna pressikonverentsil, et teda juba mitmeid kuid vaevanud kõhuhädad on teda viinud korduvalt haiglasse erinevate arstide juurde. Lõpuks langetas ta raske otsuse, et lõpetab pärast tänavust Trondheimi MMi karjääri ning keskendub rohkem pereelule. Ta viitas, et häirinud tervisemure on krooniline haigus, mis saadab teda ilmselt elu lõpuni.