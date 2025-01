OTSEBLOGI Iluuisutamise EM: Mihhail ja Aleksandr Selevko püsivad kõrges mängus

Enne võistlust

Tänavu soovib Selevko sarnast edu korrata veelgi enam, sest võistleb kodupubliku ees. Võistlustulle asub ka Aleksandri noorem vend Mihhail Selevko. Medali saamiseks peaksid mõlemad noormehed tõenäoliselt uisutama isikliku rekordi. Aleksandril on see mulluselt EMilt saadud 256,99, Mihhailil tänavu Zagrebist pärit 245,06 punkti. Aleksandri selle hooaja tippmark on 234,56 silma.