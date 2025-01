Enne võistlust

Eestlanna soov on vabakavas sõita puhtalt. «Loodan, et tunnen end seal veel paremini kui täna. Aga pigem on eesmärk lõpuni sõita, sest kui sul on nii palju emotsioone, kaob energia kiiresti. Olen väga palju harjutanud, nii et loodan, et jõudu on ja jaksan,» märkis ta kolmapäeval.