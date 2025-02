Barcelona peatreener torkas Madridi Reali: meil pole tavaks viriseda

Madrid esitas pärast kaotust kaebekirja nii Hispaania jalgpalliliidule kui ka spordinõukogule, kus märkis, et kohtunikud on täiesti ebausaldusväärsed.

Kaebamine tõi tulu, sest kohtumise vilemees Muñiz Ruiz ja videokohtunik Iglesias Villanueva said alaliidult karistada.

Reali mängus rängalt eksinud kohtunikud said karistada

Barcelona peatreenerilt küsiti, mida tema Madridi klubi käitumisest arvab. "Ausalt öeldes ma ei taha sellest rääkida. See on nende valik ja nad on seda teinud, meil pole tavaks sedasi käituda," ütles Flick enne kolmapäevast Hispaania karikavõistluste poolfinaali Valenciaga.