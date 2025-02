Selgus Eesti laskesuusakoondise koosseis MMi avaetapil

Tiitlivõistlus tõmmatakse käima kolmapäeval kell 15.30 segateatesõiduga. Numbri all 17 startivat Eestit esindavad 4 x 6 km rajal Regina Ermits, Susan Külm, Rene Zahnka ja Kristo Siimer.

«Ta seis oli igati okei. Jalad olid võib-olla tavapärasest raskemad, aga see on pärast haigust täiesti normaalne. Ei ütleks, et seis paistab halvem [kui enne],» kirjeldas koondise peatreener Stefan Lindinger hiljuti haigusevimmast vabanenud Zahkna olukorda.