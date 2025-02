BLOGI Laskesuusa MMi esimene kuld rändas Prantsusmaale, Eesti 13.

Enne võistlust:

Küll kinnitas ta, et samamoodi haiguse läbi põdenud Zahkna on stardiks 100 protsenti valmis. «Ta seis oli igati okei. Jalad olid [eelmise nädala testvõistlusel] võib-olla tavapärasest raskemad, aga see on pärast haigust täiesti normaalne. Ei ütleks, et seis paistab halvem [kui enne],» sõnas Lindinger.