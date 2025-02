BLOGI Laskesuusatamise MM: Soome tõusis poodiumile, eestlannad pääsesid jälitussõitu

Enne võistlust:

Eestit esindavad Tuuli Tomingas (stardinumber 7), Regina Ermits (41), Susan Külm (49) ja Johanna Talihärm (65). Kui Külm ja Ermits tegid kaasa MMi avapäeval segateatesõidus, kus said koondisega 13. koha, siis Tomingas ja Talihärm teevad avastardi just reedel.

«Ajalugu on näidanud, et mulle Lenzerheide rajaprofiil ja kõrgus sobivad, aga mis üldse ei sobi, on pehme ja aeglane lumi. Ma ei oska seisundile hinnangut anda, sest lumi on erakordselt aeglane. Ei oska isegi öelda, kas kõik on rajal teod või on asi minus ja minu keha pole veel valmis. Eks esimesel võistluspäeval paista, mis seis on,» rääkis Tomingas paar päeva tagasi.​