«Loodan, et see äratas nad üles.» Laskesuusatamise MMil tehti uskumatu fopaa

Võib vist öelda, et Bø viimase tiiruga koorus lahti veidi suurem probleem, sest sprindis üheksandaks tulnud norralane Sturla Holm Lægreid ütles, et pole tavapäratu, kui võistluste finišis on alkoholijoobes fotograafid. «Loodan, et see äratas nad üles. Korduvalt on juhtunud, et küsime finišialas fotograafidelt pilti, aga meile vaatavad vastu purjus inimesed, kes ei vasta meie soovidele,» teatas ta Norra väljaandele VG.