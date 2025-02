Postimees Grupp ja tema telesõsar noppisid spordiajakirjanduse konkursil enim esikohti

«Esimene tähelepanek on see, et ajakirjanike ring, keda tunnustatakse, on oluliselt laienenud. Kui varem juhtus sageli nii, et üks mees või naine jõudis mitmes kategoorias esikolmikusse, siis enam seda sisuliselt ei ole,» kommenteeris žürii esinaine Kirsberg. «Teiseks eeldasin, et väga suur osa võistlustöödest on Pariisi olümpialt. Neid oli – eeskätt visuaalsetes kategooriates –, aga siiski on meie spordimaastik oma ilus ja valus nii mitmekülgne, et jätkus väga palju ka teisi lugusid, nurki ja paljastusi.»