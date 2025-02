MM-sarja jokker näib tänavu soosivat just Evansit

Või õigem oleks öelda, et 30-punktiline edu, kuivõrd MM-sarja hetke teine mees Sebastien Ogier ei tee kaasa täit hooaega ega konkureeri seega ka MM-tiitlile.

«Hooaja algus on olnud tõepoolest väga hea,» nõustus ka Evans, kuid lisas, et tal on selle puhvri ehitamisel olnud ka abikäsi. «Uus punktisüsteem on olnud selles osas ka väga tundlik.»

Ta tõi näitena Rootsi ralli punktikatse, kus väike sõiduviga võinuks tähendada nii katse kui ka pühapäevases arvestuses näiteks neljandaks langemist ja seeläbi suurt punktikadu. «See lihtsalt näitab, kui kriitilised pühapäevad on, eriti kui võitlus käibki iga punkti pärast.»

Ent nagu praeguseks teame, õnnestus Evansil Rootsis maksimaalne saak kokku kraapida: pühapäeval oli ta parim 0,8 ja punktikatsel 0,1 sekundiga. Kusjuures, ka Monte Carlos teenis ta pühapäevase võidu kõigest 1,1 sekundiga.

Mis on see, mis on Evansil aidanud kümnendike mängus peale jääda? «Väga palju asju on lihtsalt minu jaoks õigesti paika loksunud,» sõnas ta ning tõi näitena tänavusest hooajast WRC-sarjale rehve tarniva Hankooki toodangu, mis MM-sarjas omamoodi tundmatu jokker. «Näiteks see, kuidas uus rehv käitub, sobitub lihtsalt minu sõidustiiliga.»

Samas ei rutta Evans vana kalana asjadest ette ja teab, et hooaeg on veel väga-väga pikk. «Monte Carlo ja Rootsi on kaks väga spetsiifilist rallid ega peegelda väga seda, millega meil ülejäänud aasta tuleb rinda pista,» sõnas waleslane, kel ajaloos esimese mehena kahe etapi järel ette näidata 61 punkti.

Ent ka see ei muuda tema tagasihoidlikku suhtumist. «Elame-näeme. Leian tõesti, et kahe esimese ralli pealt ei saa liiga palju järeldusi teha,» lõpetas ta DirtFishile antud usutluse.

Autoralli MM-sarja punktitabel 1. Elfyn Evans (Toyota) 61 2. Sebastien Ogier (Toyota) 33 3. Kalle Rovanperä (Toyota) 31 4. Thierry Neuville (Hyundai) 29 5. Ott Tänak (Hyundai) 26 6. Takamoto Katsuta (Toyota) 25 7. Adrien Fourmaux (Hyundai) 21