EMiks valmistuv Nazarov kordas hooaja tippmarki, Mirotvortsevalt Eesti rekord

Ajakava:

Enne võistlust:

60 m jooksus soovivad koha Apeldoornis toimuval EMil kindlustada Karl Erik Nazarov (Audentese SK) ja Ann Marii Kivikas (Pärnu SK Altius). Nazarovi hooaja tippmark on 6,65, mis jääb viie sajandiku kaugusele EM-normist ning kuigi edetabeli järgi on tema koht üsna kindel, on ta eesmärgiks siiski seadnud võimetekohase normi (6,60) alistamise.