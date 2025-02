Kergejõustiku EMV: sise-EMile sõitjad näitasid head vormi, sinna pürgijad mitte niivõrd

Pühapäevased tulemused

Naiste 60 m tõkkejooksus on seis põnev. EMile võivad pääseda nii Kreete Verlin kui ka Diana Suumann. Samas ei pruugi peale saada kumbki. Lisaks oli variant, et emb-kumb röövib teise koha, sest edetabelis ollakse järjestikku, ees mõned välismaa konkurendid.

Ta tõdes, et EMi osas võiks saatuse üle ise otsustada ning normi ehk 8,0 alistada finaalis.

«Mul on vist päris keeruline tõusta. Mõned langevad eest ära, aga šansid pole nii head,» hindas Suumann, kelle tippmark, eelnev Eesti rekord, on Verlini omast vaid sajandiku võrra lahjem, oma EMi võimalusi. Tema hooaega on seganud tervisemured.