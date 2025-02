OTSE Kergejõustiku EMV 2. päev: Verlin tegi elu ühe parema jooksu, Erm üllatas tõkkesprindis

Pühapäevased tulemused

Naiste 60 m tõkkejooksus on seis põnev. EMile võivad pääseda nii Kreete Verlin kui ka Diana Suumann. Samas ei pruugi peale saada kumbki. Lisaks on variant, et emb-kumb röövib teise koha, sest edetabelis ollakse järjestikku, ees mõned välismaa konkurendid.

Eelringis näitas väga head minekut Verlin, kes läbis distantsi isiklikust ja Eesti rekordist vaid kuus sajandikku aeglasemalt, 8,12ga. Oma hooaja parima, 8,29 sai kirja ka Suumann.

«Pole kunagi nii kiiret eeljooksu teinud. Finaalis saab veel väikesed parandused teha,» sõnas Verlin, kes võttis avajooksu finiši eel käigu veidi välja.

Ta tõdes, et EMi osas võiks saatuse üle ise otsustada ning normi ehk 8,0 alistada finaalis.

«Mul on vist päris keeruline tõusta. Mõned langevad eest ära, aga šansid pole nii head,» hindas Suumann, kelle tippmark, eelnev Eesti rekord, on Verlini omast vaid sajandiku võrra lahjem, oma EMi võimalusi. Tema hooaega on seganud tervisemured.

Päris normi taset Verlin finaalis ei näidanud, kuid elu teise aja, 8,09 kordamine tõi talle kindlalt Eesti meistritiitli. Teine oli Suumann 8,25ga, kolmas Millend 8,45ga.

«Muidugi!» vastas Verlin küsimusele, kas tablool nähtu pakkus rõõmu. «Aga oleks tahtnud 8,00 ära joosta.» Ta lisas, et peab videost üle vaatama, mis puudu jäi.