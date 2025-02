TÄNA Kergejõustiku EMV 2. päev: kolm tõkkesprinterit sihib EMi piletit

Avapäeval panid ennast üksikaladel proovile ka Eesti mitmevõistlejad, näiteks Johannes Erm tõukas kuuli 14.55 ja jooksis kaks korda 60 meetrit, saades kirja vastavalt 7,04 ja 7,00. Võrdluseks, tema tippmargid nendel aladel on vastavalt 15.72 ja 6,90.

Üheksakordne Eesti sprinditšempion pühkis naelikutelt tolmu: äge, et uuesti sellise taseme saavutasin

Ajakava:

Enne võistlust:

60 m jooksus soovivad koha Apeldoornis toimuval EMil kindlustada Karl Erik Nazarov (Audentese SK) ja Ann Marii Kivikas (Pärnu SK Altius). Nazarovi hooaja tippmark on 6,65, mis jääb viie sajandiku kaugusele EM-normist ning kuigi edetabeli järgi on tema koht üsna kindel, on ta eesmärgiks siiski seadnud võimetekohase normi (6,60) alistamise.