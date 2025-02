Kas eestlased saavad hakkama laskesuusatamise MMi ning MK-etapi korraldamisega?

Meil on palju laskesuusatamist ja kahevõistlust. Teha detsembris veel üks võistlus on riskantne? «Jah, kindlasti on see meile ja Tehvandi spordikeskusele väljakutse, aga nad teavad seda ja tegelevad selle väljakutsega. Tehniliselt on küll ühe kalendriaasta jooksul, aga ikkagi erinevatel hooaegadel,» rääkis ETV ülekandes Zahkna.

«Kui alguses kandideerima läksime, arvasime, kui saame lisaks MMile veel ühe, on kõik väga hästi. Kui jääme nullile, siis pole nii hästi. Aja jooksul tekkis võimalus, et äkki tuleb ka teine... aga kui vaadata kas või seda Lenzerheide MMi. Siin on täismaja, üle 16 000 pealtvaatajat, kõik toimib. Lenzerheide oli uus tulija ja astus uksest sisse.»

Tavaliselt on aastavahetused olnud laskesuusavabad, kuid 2026-2027 hooajal mitte. «Kuna aastavahetusel on telereitingud 40 protsenti kõrgemad. Siiani on laskesuusk seda pealt vaadanud, kuidas teised alad seda naudivad.»

Kas eestlased saavad nii MK-etapi kui ka MMi korraldamise hakkama? «Kindlasti saame. Muud varianti pole. MK-etappide saamiseks on konkurents tihe. Maailmas on 22 keskust, kes võimelised korraldama. MK-etappe on 9-10 ja lisaks veel MM. Sellest 22st said järgmisel neljal aastal 12 keskust ja Otepää on ühena nende seas.»