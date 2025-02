Poks astus sammu lähemale 2028. aasta olümpiale

Maailma poksis on olukord, kus ühe rahvusvahelise alaliidu asemel saab pikapeale eluõiguse teine Uus liit on tunamullu loodud World Boxing (WB). Vana on IBA, mille juba eelmise kümnendi lõpus põlgas erinevate tõsiste probleemide tõttu ära Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK), kes ise on korraldanud kahtede viimaste olümpiamängude (Tokyo, Pariis) valikvõistluse ja ka olümpiaturniiri.

Praegu pole poks 2028. aasta olümpia kavas, kuid nüüd on astutud samm lähemale, sest ROK tunnustas WBd ajutiselt kui spordiala rahvusvahelist reguleerivat alaliitu. World Boxing asutati 2023. aasta aprillis ja sellel on nüüd 78 liiget, Eesti on sisseastumise taotluse esitanud.

BBC vahendas ROKi kommentaari: «Hindamisel jõuti järeldusele, et World Boxing on jätkuvalt teinud vajalikke edusamme. Lisaks sellele on World Boxing täitnud mitmeid põhikriteeriume, et saada ajutine tunnustus, sealhulgas saanud piisavalt liikmeid viielt kontinendilt. Samuti pakuvad nad sõltumatut järelevalvet, häid juhtimisstruktuure, kinnitusi tulude kohta ja liitunud maailma dopinguvastase koodeksiga.»

WBga on juba liitunud Leedu ja Põhjamaad, sarnaselt Eestile on selle rüppe minemas ka Läti. WB teatas, et poks jääb olümpiakavva vaid siis, kui rahvuslikud alaliidud IBAst lahkuvad ja nendega liituvad.