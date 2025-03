Norra koondis hoidis hüppevõistluse järel esikohta, aga siis sai Graabak modifitseeritud suusarihma eest disklkahvi. Nii langes Norra suusasõidu eel viiendaks ja selle asemel, et vormistada kodupubliku ees rahulikult MM-tiitel, lepiti pronksiga.

Et Graabaki tulemus tühistati, ei mahtunud pähe Norra koondise juhile Ivar Stuanile. «See on lihtsalt kurb. Kaevame lihtsalt oma spordile hauda, ajame taga igat millimeetrit. Kummaline, et üldse sellest teemast rääkima peame,» ütles Stuan väljaandele VG.