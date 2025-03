«Koju» naasev Klæbo ja MMil hiilanud Sundling – kes tippudest osalevad lauluväljaku MK-etapil?

Lauri Vuorinen (Soome)

Federico Pellegrino (Itaalia)

Trondheimi MMi sprindi hõbedamees Pellegrino on kahel korral (2016 ja 2021) võitnud MK-sarja üldarvestuse, tänavu on ta sprindiarvestuses kuuendal kohal. 34-aastane Pellegrino on kinnitanud, et lõpetab karjääri pärast koduseid Milano Cortina olümpiamänge, et veeta rohkem aega lastega. Suvel sünnib tema ja Itaalia murdmaasuusataja Greta Laurenti perre teine laps.