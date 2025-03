Kersti Kaljulaid uuest ROKi presidendist: valiti kandidaat, kes teistest selgelt eristus

Eesti Olümpiakomitee president Kersti Kaljulaid õnnitles Coventryd võidu puhul. «Ilmselgelt leidis Rahvusvahelise Olümpiakomitee enamus, et ajad on rasked ning muutuse läbiviimiseks on vaja valida kandidaat, kes teistest selgelt eristus. Naised saavad tihti just keerulistel aegadel oma ajaloolise võimaluse, kasuks tuli ka nooruslik jaks ja julgus,» ütles Kaljulaid pressiteate vahendusel.