Alpine F1 meeskonna varusõitja Paul Aron on väga lähedal oma esimesele võimalusele, et näidata, milleks ta on võimeline selle hooaja F1 autoga. Meedias leviva informatsiooni põhjal võib arvata, et Aron osaleb oma karjääri esimesel vabatreeningul juba järgmisel nädalal Bahreinis.