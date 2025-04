Võrdleme pensione: kas tulusam on olümpiavõitjaks tulla Eestis või Poolas?

Olümpiavõitja pension - õigemini toetus, nagu sotsiaalkindlustusamet seda välja reklaamib - on hetkeseisuga Eestis 1959 eurot kuus. Võrdluseks, veel 2021. aastal oli see 1441 eurot.

Toetusele on õigus kõikidel olümpiamängudel või paraolümpiamängudel kuldmedali võitnud sportlastel ja see laieneb ka nendele Eesti kodanikele, kelle triumf toimus enne 1988. aastat ehk on saavutatud NSV Liidu ikke all.