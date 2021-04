Puust ja punaseks: mis on olümpiavõitja riiklik toetus? Kas seda saab vääritu käitumise korral ära võtta?

Kui oled tulnud olümpia- või paraolümpiamängudel Eesti Vabariiki esindades olümpiavõitjaks, siis saad taotleda olümpiavõitja riiklikku toetust. Seda saavad ka need Eesti kodanikud, kes on olümpial kuldmedali saanud NSV Liidu värvides.

«Olümpiavõitjal on võimalik taotleda alates kümme aastat enne riikliku vanaduspensioni ea kätte jõudmist riikliku olümpiavõitja toetust, mille suurus on iga eelmise aasta III kvartali keskmine palk. Antud peatükk ei sätesta võimalust olümpiavõitjale toetust mitte välja maksta näiteks hilisema vääritu käitumise eest,» ütleb ta. Et Veerpalu sai veebruaris 50-aastaseks, on tal praeguse pensioniea järgi võimalik olümpiavõitja riiklikku toetust taotleda veidi vähem kui viie aasta pärast.