GALERII Vaata, kes kuulutati Eesti parimateks laskesuusatajateks

​Ürituse tähtsaim uudis oli aga see, et selgunud on seni veel ametis oleva peatreeneri Stefan Lindingeri saatus. «Meiepoolne ettepanek on tehtud ja see on poolte kokkuleppel lahku minna,» sõnas Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni (ELSF) president Tarmo Kärsna