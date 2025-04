Neljapäeval peetud Rally Estonia pressiüritusele oli kohale sõitnud ka Sesks, kes on Lõuna-Eestis peetud mõõduvõtul osalenud korduvalt. Esimene neist oli 2016. Tollal oli see lõunanaabrist sõitja jaoks suurim üritus väljaspool kodumaad.

«Teises riigis rallil osalemine oli suur asi. Rally Estonia on alati olnud suur nauding. Tunnen ennast seal nagu kodus,» sõnas Sesks, kes sai Rally Estonial oma fännipassi. «Kuna tänavu Lätis MM-etappi pole, siis Rally Estonia ongi meie koduvõistlus. Lisaks on Tartu Riiale väga lähedal. Loodan, et seal on palju fänne ja Läti lippe.»