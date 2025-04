FOTOD JA VIDEO Man Unitedi imevõidu staariks kerkis pisarates väike poiss

only Manchester United can put a kid through this emotional roller coaster pic.twitter.com/BOQkmh3H34

The duality of a Manchester United fan! WHAT A GAME!! pic.twitter.com/4FUjKQS0lo

Unitedi peatreener Ruben Amorim ütles pärast mängu, et isegi 2:4 kaotusseisus ei kaotanud meeskond kordagi usku. «Old Traffordil pole mäng kunagi läbi enne, kui kõlab lõpuvile. Vaatasin hiljuti 1999. aasta Meistrite liiga finaali järele – see inspireeris tänast õhtut,» viitas Amorim finaalile, kus United pööras Müncheni Bayerni vastu 0:1 kaotusseisu üleminutitel võiduks.

Seekord võiduvärava löönud Maguire uskus samuti. «Kaotusseisus olles tundsime, et meil on võimalus tagasi tulla,» lausus ta. «Kui lõime viigivärava, tundsin, et tuleb üks võimalus veel. See sattus mulle ja õnneks suutsin palli võrku saata. See oli imeline tunne.»