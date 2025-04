FOTO Pahv lõpetas skandaalse hooaja medaliga

«Soovid ja ootused olid suuremad, kuid medal on medal - nii mõnelegi võib see olla suure teekonna algustähiseks, mõnedele aga igapävaste tegemiste kõrvalt aja ohverdamise tasuks. Rõõmustada tasub igal juhul, sest vahelduseks on ka midagi head ja positiivset,» kirjutas ühismeedias samuti medalivõitu jaganud Pahv.