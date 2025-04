Juba võistluse eel teatas saarlane, et ettevalmistusel ei jõutud päris sinna punkti, kus taheti. Kui esiti püsis lootus, et neljapäevase testikatsega annab üht-teist paika sättida, siis täna saabus karm reaalsus.

«Kui insenerid tea, mis viga, siis kuidas me peaksime teadma?!» prahvatas Tänak pärast hommikuse ringi viimast, kolmandat kiiruskatset.

Vaid Adrien Fourmaux on seni suutnud sellest masinat midagi välja pigistada. Ta läks lõunapausile neljandalt kohalt, kaotades siiski liidrile Kalle Rovanperäle 34,2 sekundit. Tänak on seitsmes (+42,9), Neuville kaheksas (+45,4). Toyotad hõivavad esimesest kuuest kohast viis...

«Me lihtsalt ei leia autos mingisugust tasakaalu. Teed on piisavalt nõudlikud ja praegu töötame kõvasti esirehvidega. Selline on lihtne kokkuvõte,» lisas Tänak lõunapausil.

«Selle autoga on päris algusest nii olnud. Millegipärast ei leia õiget viisi, kuidas edasi minna. See oli nii rallieelsel testil kui ka eilsel testikatsel. Olen nüüd proovinud erinevaid asju, aga pole suutnud läbi pureda.»

Meenutame, et praeguse, tugevalt uuendatud i20ga sõidetakse alles teist kord. Debüüt tehti veebruaris Rootsi lumel.

Tänak tunnistas, et kiiret lahendust probleemile pole. Suhtlusest Neuville'iga ilmnes, et mure on identne.