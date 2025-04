FOTO Laskesuusakoondise haiguslehel peatreener esineb rahvusvahelisel koolitusel Austrias

Lindinger võttis haiguslehe märtsikuu teises pooles, hooaja viimase MK-etapi paiku, mil Postimehes ilmus lugu, et ta on puudunud paljudelt võistlustelt , samuti treeninglaagritest, mistõttu tema koostöösse Eesti laskesuusatajatega on tekkinud mõrad.

Kaks nädalat tagasi kirjutas Postimees, et ELSF on otsustanud Lindingeriga koostöö lõpetada, ent kuna ta on ametlikult viibinud haiguslehel, on töösuhtele endiselt joon alla tõmbamata.