Ragnar Klavan: Aivar Pohlak ei soovinud minuga kätt suruda

Saatejuht Anu Välba küsis Klavanilt, Heremilt ja Riisalolt, kas nad on head kaotajad. «Elus on ette tulnud küll, et oleme pidanud õppima, aga 19. juuni ei saa olema kindel võit ühele või teisele poole,» vastas Klavan ja lisas, et valimiste lõpp tõotab tulla tasavägine.

Riisalo lisas, et tegelikult on Klavan ja tema tiim juba võitnud. «See diskussioon, mis on Eesti jalgpalliringkondades puhkenud, teatud mõttes vabanemine, et võib asju välja öelda - me oleme eesmärgi täitnud. Loomulikult on oluline võita, aga teekond võidu suunas on sama oluline,» sõnas ta.