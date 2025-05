BLOGI Kahju: Kaldvee ja Lill jäid vägeva lahingu järel MMi finaalist napilt välja

Enne poolfinaali:

Marie Kaldvee kommenteeris, et täna Itaalia vastu minnakse sama tundega nagu kvalifikatsioonimängus. «Emotsioonid on head. Läheme poolfinaali mängima rahulikult punkt punkti haaval oma mängu. Tase on siin väga kõrge ning seega iga millimeeter loeb,» ütles Kaldvee.