Ilvese ja Ermitsa seljatanud Himma krooniti Eesti meistriks

«Joosta oli mõnus ja rajaprofiil oli ka väga tore – kiitused korraldajatele,» rääkis Ilves võistluse järel. «Aga see trahviring oli selline kandiline ja päris raske joosta, arvan, et kõige raskem osa siin rajal. Tuleb tunnistada, et ilmselt hoidsin neid kettaid viimati käes neli aastat tagasi. Aga proovisin Elva rajal vahetult enne võistlust mõned visked teha. No siis on kõik ju kõvad mehed – siis kukkus kõik. Aga kui keha hakkab ära väsima, siis enam ei hooma, kuhu neid kettaid loobid.»