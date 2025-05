Meilutytė karm süüdistus oli Zirgile üllatus: mul oli treeneriga väga hea kogemus

Meilutytė hakkas Ruddi juhendamisel treenima väga noorelt, juba 2010. aastal, kuid kahe aasta pärast tuli suur läbimurre, kui ta võitis 2012. aasta Londoni olümpial 100 meetri rinnuliujumises kuldmedali.

Hiljem on tulnud välja, et Ruddi 28-aastase ametiaja jooksul Plymouthi ujumisklubis on tema vastu mitukümmend ujujat esitanud kaebusi, kuid põhjalikumat uurimist läbi ei viidud.

Rūta Meilutytė 2012. aastal Londoni olümpial. Foto: Tairo Lutter

Meilutytė rääkis sel nädalal BBC-le, et Ruddi range režiim viis ta depressiooni. Näiteks rääkis ta, kuidas Rudd tegi tema kaalu kohta palju märkusi. Kui ta tunnistas treenerile, et on ennast pärast söömist oksele ajanud kaalu langetamise eesmärgil, vastas mees naerdes: «Noh, vähemalt saad kaloreid vähemaks.»

Samal ajal Plymouthis Leedu ujumise suurima staariga treeninud Zirk rääkis Priit Aaviku ujumisblogis priitswim.com, et Meilutytė ülestunnistus oli tema jaoks päris suur üllatus. «Seda, mida Rūta kirjeldas, siis sellist asja mina vähemalt ei näinud. Ma muidugi ei olnud nendega kogu aeg koos, aga seda näpud kurku asja ei näinud ega kuulnud,» märkis Eesti parim meesujuja, kes lisas, et tema hinnangul peaks selliste süüdistustega tegelema kohe ja mitte kümme aastat hiljem.

Ainsa eestlasena nimeka Ruddi käe all treeninud Zirk oli Meilutytė treeningkaaslaseks ning harjutas Plymouthis aastatel 2015–2017. Eesti parim meesujuja sõnab, et tema kogemus Ruddi käe all oli leedulanna kirjeldatust hoopis teistsugune.

«Mina vaatan koostööle Ruddile tagasi üldiselt väga positiivselt,» sõnas 16-aastaselt Inglismaale siirdunud Zirk. «Ta oli minu jaoks esimene välismaa treener ja väga suur autoriteet. Mul oli tema vastu väga suur austus.