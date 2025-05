Vasaraheitja tõusis Eesti kõigi aegade tabelis kolmandaks

Pea aasta eest avaldas Kelly, et kuna spordiala tase maailmas vaid kasvab, siis tuleb ka temal juurde panna. «See on ainult hea, et vasaraheite tase kasvab ja aina rohkem inimesi on seda heitma hakanud. EMil oli väga palju mehi, kellel olid kõrged eesmärgid. Kuigi jah, see tähendab ka, et järgmiseks EMiks pean ka ise kasvama, et heita 74.50 asemel juba 75.70,» vaatas Kelly 2024. aasta juunis ala kontekstis suuremat pilti.