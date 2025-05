TÄNA Kas Tartust on saanud finaalseerias Kalev/Cramo vastu soosik?

Tasub ära märkida, et finaalseeria kolmas mäng toimub Kalevi spordihalli asemel Unibet Arenal. Fänni seisukohalt on see mõistagi hea, rahvast mahub saali oluliselt rohkem, aga põhimõtteliselt kaotavad võõrustajad koduväljaku eelise. Nad pole sel hooajal sel platsil mänginudki, teinud vaid üksikud trennid.