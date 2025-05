FOTOD Purunenud korvilaud katkestas Kalev/Cramo ja Tartu korvpallifinaali

Esimene kohtunik Rain Peerandi teatas, et selle konstruktsiooniga ei jätkata. Esialgu kamandati tiimid riietusruumi. Lahendust otsitakse koostöös liiga juhi Henri Ausmaaga. Prioriteet on Unibet Arenal korv välja vahetada.

«Hetkel Cramo tegeleb, et leida asenduskonstruktsioon. Varulauad ja asjad on kõik Kalevi spordihallis, sest nad seal ju hooaja jooksul enim olid. Plaan on tuua Kalevist asjad kohale Tartu on valmis ootama kuni poolteist tundi,» selgitas Peerandi teleülekandes.