Peep Pahv ja Keila said suurepärase uudise

«Keila Coolbet kujunes kahe hooajaga juba omaette brändiks. Selle nimetusega on seotud ergutavad hüüdlaused ja fännide laulud, omaseks on saanud nimisponsorit sisaldav meeskonna logo ning tihti kutsutaksegi meie meeskonda lihtsalt Coolbetiks.

Seepärast on meil väga hea meel, et saame sama nimetusega minna vastu ka uuele hooajale ja loodetavasti veelgi kaugemale,» sõnas Keila Basketi juhatuse liige ja meeskonna peatreener Peep Pahv, postitati Keila Coolbeti Facebooki leheküljel.

Keila Coolbet ei pääsenud tänavu Optibet Eesti-Läti ühisliigas play-off'i, Eesti meistriliigas langeti konkurentsist veerandfinaalis. Meeskond on seni saanud olulist rahalist tuge Keila linnalt ja nimisponsor Coolbetilt. Pahvi sõnul on tänu nimitoetaja jätkumisele üldse võimalik uue hooaja poole vaadata.

«Senise kahe hooaja jooksul oleme näinud ja tundnud, et Keilas läheb korvpall korda paljudele. Sealjuures on eriti hea meel olnud kuulda ka seda, et üpriski kiiresti hakkasid tribüünidelt kõlama toetushüüded «Keila Coolbet!», mis on kestnud läbi kahe hooaja ning loodetavasti jätkuvad ka uuel hooajal,» sõnas Coolbeti Eesti turundusjuht Rasmus Raidla.