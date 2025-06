Hyundai tiimiboss kahtlustab, et Ogier läheb tänavu täispanga peale

2021. aastal kaheksanda MM-tiitli võitnud Ogier pole pärast seda teinud enam ühtegi täishooaega. Tänavugi on tal kavas osaline programm, olles osalenud kuuest rallist neljal.

Ogier on neljast etapist võitnud koguni kolm, viimati Sardiinias. Sellega tõusis ta sarja üldliidrist Eflyn Evansist kõigest 19 punkti kaugusele. Nii tõusid taas spekulatsioonid, kas Ogier võiks minna üheksanda tiitli järele.

Kuigi Ogier ütles, et keskendub poja kasvatamisele, siis Hyundai boss Abiteboul kahtlustab, et ta võib ikkagi minna tänavu täispanga peale.

«Eeldan, et paari etapi pärast on meil tipus lähestikku viis autot. Huvitav on näha, milline täpselt on Ogier' strateegia Toyotaga. Ma ei tea, ma pole seal, aga huvitav on näha, kui palju ta tegelikult etappe vahele jätab, kui näeb, et lootus meistritiitlist püsib. Vaatame,» lasuus Abiteboul DirtFishile.

Ta jätkas: «Arvan, et meid ootab ees äärmiselt põnev heitlus sõitjate MM-tiitli nimel. Meeskondlikus arvestuses on keerulisem, sest Toyotal on meie ees viie väga tugeva auto ja suurepärase ekipaažiga selge eelis.»

Küsimusele, kas Abiteboul usub, et Ogier võiks sõita maailmameistritiitli nimel, vastas ta: «Juba eelmisel aastal oli see väga selge. Usun, et nähtu põhjal on selge, et tema strateegia on hooaja jooksul muutunud. Ma arvan, et ta on hai. Kui hai tunneb vere lõhna, siis ta läheb selles suunas. Vaatame siis.»