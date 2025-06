Hyundai tiimiboss tegi avalduse, mis lõhnab kergelt allaandmise järele

«Eeldan, et paari etapi pärast on meil tipus lähestikku viis autot. Huvitav on näha, milline täpselt on Ogier' strateegia Toyotaga. Ma ei tea, ma pole seal, aga huvitav on näha, kui palju ta tegelikult etappe vahele jätab, kui näeb, et lootus meistritiitlist püsib. Vaatame,» lasuus Abiteboul DirtFishile.

Küsimusele, kas Abiteboul usub, et Ogier võiks sõita maailmameistritiitli nimel, vastas ta: «Juba eelmisel aastal oli see väga selge. Usun, et nähtu põhjal on selge, et tema strateegia on hooaja jooksul muutunud. Ma arvan, et ta on hai. Kui hai tunneb vere lõhna, siis ta läheb selles suunas. Vaatame siis.»