Eesti kaotas Poolale lausa 31 punktiga ja ei pääse EMile

Enne mängu:

Kui Valgevene kaotab täna võõrsil Portugalile, siis viib Eesti D-grupi esikohani vähemalt 15-punktiline võit Poola üle. Kui Valgevene on edukas, siis piisab Eestile ka 13-punktilisest vahest. Kõik, mis on sellest kehvem, toob meile suure tõenäosusega kaasa finaalturniirilt eemale jäämise.

Eesti koondis on Tartus juba neljapäeva pärastlõunast. Trenni tehti neljapäeva õhtul, reede hommikul jäeti treening vahele, kuid õhtul koguneti taas. Mängueelse treeninguga alustati täna kell 11.

«Mehed on rahulikud,» hindas koondise peatreener Tiit Sokk mängueelset olukorda. «Eks need võidud ole mõjunud. Kui kolm (võitu - toim) saad, siis tahad juurde. Peame lauas olema aktiivsemad, teame, et low-postmängus on nad osavad. Pallikaotusi tuleb vältida, ei tohi lasta neil kiiresse joosta. Eks ole teada, mis nende tugevused on.»

Ka Poola treener Mike Taylor tunnistas, et täna on ees suur mäng. «Meie asi on oma mängu mängida, siis oleme tugevamad ja võidame. Teame Eesti tugevusi ja nõrkusi, ega siin mingit kosmoseteadust ei ole. Sport õnneks on täis ootamatusi – nagu tõestas ka meie viimane kodune suur allajäämine Valgevenele, nii et ootan põnevusega mis täna saab. Poola kaks korda järjest reha peale tavaliselt ei astu.»