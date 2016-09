Cretu raskest võidust: makedoonlased on hullud!

Peatreener Gheorghe Cretu oli pärast tänast kohtumist mängijatele sarnaselt energiast tühi ning õnnelik, et võiduga lahkuti. «Makedoonlased on hullud! Nad mängivad nagu hullud ja neil pole mingeid pingeid. Kui nad kaotavad, siis ei saa nad kellegi käest sõimata. Nii on kerge riski piiril tegutseda ja seda nad ka tegid. Ühel hetkel tundus, et nad väsisid, ent siis tõusid uuesti ja jätkasid samas vaimus,» võttis juhendaja mängu kokku.

«Olen õnnelik, et võitsime. Teadsin, et saab väga raske olema. Aga sain suurt abi pingilt, Rauno oli tubli, Henri samuti. Ja kui Rauno vigastada sai, siis suutis Keith tagasi tulles hästi esineda,» lisas juhendaja.

Et kohtumises Rumeeniaga osutus teises geimis sekkunud diagonaalründaja Renee Teppan jokkeriks ja suuresti tänu tema sekkumisele sai Eesti uue hingamise ning lõpuks ka võidu, usaldas Cretu ta täna Makedoonia vastu platsile algkoosseisus. Ülejäänud alustajad olid samad: Kert Toobal, Keith Pupart, Robert Täht, Andri Aganits, Ardo Kreek ja libero Rait Rikberg. Et Pupart oli vastuvõtul ebakindel, tuli tema asemele Rauno Tamme, kes tegi väga korraliku esituse nii vastuvõtul kui rünnakul. Hiljem vigastas ta hüppeliigest ning Pupart tuli tema asemele tagasi.

Mängu lõpus sekkus Andri Aganitsa asemel hästi Henri Treial, kes suutis pidurdada ka hirmsas hoos olnud vastaste liidrit Nikola Gjorgievit, kes tõi lõpuks 38 punkti ja jäi 25ga plussi. Eesti poolel säranud nurgaründaja Robert Täht kiitis samuti pingilt tulnud mehi.

«Raunost oli suur abi, nii vastuvõtul kui rünnakul, lõi oma löögid ära. Samuti Treial, tema tegi superesituse: tõi ka Gjorgievi maa peale tagasi,» ütles ise 30 punkti toonud ja 20ga plussi jäänud Täht meeskonnakaaslaste kohta ning tõstis esile meeskondliku ühtsust. Renee Teppan panustas täna 23 punkti (+12), Ardo Kreek lisas 13 silma (+8).

Tähe sõnul oli oodata, et Makedoonia tuleb hirmsa tahtmisega peale. «Juba eile oli näha, et vana Makedoonia on tagasi. Aga ikka oli kuradima keeruline. Gjorgiev ongi selline mees, ega ta muidu seal Aasias suuri summasid ei teeni,» viitas Täht makedoonlaste liidrile, kes pallib Jaapanis.

F-alagrupi liider on enne tänaõhtust mängu 6 punktiga Tšehhi, Eesti on kolmest mängust 5 punkti, Rumeenial (enne õhtust mängu) 3 ja Makedoonial 1. Seega alagrupist võitjana edasi pääseda on juba üsna keeruline, kui tšehhid täna just Rumeeniale ei kaota, mis on aga ebatõenäoline. Teine turniir peetakse Tšehhis Jablonecis järgmise nädala lõpus.