Eluaegset keeldu kandev Marek Kalmus kutsuti taas lavale, Eesti Antidoping sekkus

Marek Kalmusele saadeti kiri ka Eesti Antidopingu juhatuse liikme Elina Kivinuki poolt, kes tõi välja, et eluagset keeldu kandval Kalmusel ei ole õigust areenile astuda.

«Lp Marek Kalmus, Eesti Antidopinguni on jõudnud informatsioon, et kavatsete osaleda 1. oktoobril 2016 võistlustel «Pure Elite Estonia». Tuginedes Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu juhatuse otsustele ja Eesti dopinguvastastele reeglitele, kinnitame, et Teil on jätkuvalt kehtiv eluaegne võistluskeeld (määratud 14. jaanuaril 2009, sest olite selleks ajaks andnud kolm positiivset dopinguproovi). Kuigi Teil on Eesti dopinguvastaste reeglite järgi võimalik osa võtta kohalikest võistlustest, mida ei ole heaks kiitnud maailma dopinguvastasele koodeksile allakirjutaja, peame Teie võistlemist ebaeetiliseks,» kirjutas Kivinukk Kalmusele.

Kivinukk märkis kirjas, et Kalmus võib jagada ka omapoolset vaatenurka ning Kalmus märkiski, et ta ei kavatsenud osaleda võistlusel, vaid ta kavatses teha lihtsalt show’d ja esitada vahekava.

«Selgitan, et võistluskeeld kehtib ka demonstratsioonesinemiste osas (EAD reeglid p 10.12.1),» kirjutas Kivinukk. «Kui reegleid sõna-sõnalt järgides võiksite nimetatud võistlustel vaheetteastetena ka esineda, siis ilmselt on ka arusaadav, et spordiringkond, kes Teie tausta teab, võib teha sellest dopinguvastase võitluse kohta ebasoovitavad järeldused.»

Pure Elite Estonia võistluse peakorraldaja Kristel Klein kirjutab juhtumi järel Bonsuna.com foorumis, et temale on asjade selline käik üllatav. Lõpetuseks kirjutab Klein, et ta ootab ikkagi Kalmust 1. oktoobril lavale ja seda heas füüsilises vormis fitnessi harrastajana, mitte võistluskeelu saanud sportlasena.

Loe juhtunust pikemalt Bonsuna.com foorumist.