Galerii: Eesti võrkpallikoondis alistas Läti ja astus suure sammu finaalturniiri suunas

Kohtumist alustanud Keith Pupart, Robert Täht, Ardo Kreek, Andri Aganits, Kert Toobal, Oliver Venno ja Rait Rikberg startisid suurepäraselt. Pikaks kujunenud esimese pallivahetuse realiseeris punktivääriliselt Täht, esimese blokipunkti tõi Kreek seisuks 7:4. Lõunanaabrid tegid geimi keskpaigas minispurdi, vähendades Hermans Egleskalns võimsa serviseeria ja korraliku esimese tempo rünnakute najal kaotusseisu 12:13-le, kuid siis punktid nii Aganitsalt kui Vennolt ja pärast seda lätlased enam ohtlikuks ei saanudki. Geimi lõpetas Puparti blokist auti läinud ründelöök.

Meie õlitatult töötanud masinavärki iseloomustab hästi suurepärane ründeprotsent (73). Täht kõmmutas seitsmest löögist punktiks kuus ja Oliver Venno kaheksast viis. Lätlaste põhilised ründejõud ehk kaks nurgameest ja diagonaalründaja lõid punktiks 18 tõstest vaid kolmandiku. Eesti vastuvõtt oli 64 (suurepärane 55) ja Lätil 41 (23).

Teises geimis jäime kohe aga lõunanaabrite surve alla. Gheorghe Crețu oli sunnitud esimese mõtlemispausi kasutama juba seisul 2:5. Paar punkti hiljem suutsime ka seda, millest valiksarja eelmises ringis nii hädasti puudust oli ning mis paljuski meie eelmise aasta ja tänavuse Euroopa liiga edu taga oli. Ehk siis pikalt väldanud pallivahetusel ei läinud oma ründelööke täie jõuga rammima, tõime kaitses ilusti pallid üles ja lõpuks lahendas olukorra edukalt Venno. Lätlaste rünnakueksimuse järel olime vaid punkti kaugusel (5:6), ent siis hakkas meie rünnak kõvasti lonkama. Sidemängija ja ründajate koostöö enam võimsaid pommlööke ei pakkunud ning hanitused tõid lätlased pidevalt kaitses üles. Vahetusest sekkunud Timo Tammemaal õnnestus küll kõik kolm tõstet punktivääriliselt realiseerida, ent teiste meeste saldo nii positiivne polnud. Geimi kogunäitajaks kujunes meil 36, lätlastel 57.

Kuigi lätlased said hea emotsiooni üles, oli kolmanda geimi algus meie jõudemnostratsioon. Algkoosseisuski platsile jooksnud pallurid viisid meid 4:1, 6:1 ja 8:2 ette. Vahe kärises peagi veelgi ning oli geimi keskosas juba kaheosaline. Lätlasi ei aidanud ka vahetused, kuid siiski andsime neile lõpus natukene hingamisruumi ja vahe vähenes lõpuks 19:25-le. Omavigu tegime kolmandas geimis vaid kolm, lätlased aga üheksa.

Neljandast geimist kujunes matši ainus lõpuni kestnud tasavägine heitlus. Vennot asendanud Renee Teppan tõmbas suurepärase emotsiooniga, millest võimsaim vallandus pärast saavutatud blokipunkti, rahvusmeeskonna käima ning viis meid 5:3 juhtima. Serviäss tõi aga lätlased 6:6 viigini. Pärast seda oli initsiatiiv pidevalt kergelt meie poolel, ent otsustavat murrangut ei õnnestunud tuua. Väga hästi tegutses vahetusest sekkunud ning tuleval hooajal Bigbank Tartus mängima asuv nurgaründaja Toms Vanags.

Hoolimata sellest õnnestus geimi keskosaks välja võidelda 17:14 edu. Järgnevalt oli aga ülimalt hästi näha, kui palju ses naabritevahelises duellis ikka mängus on. Esmalt pani Andis Cimoska ühese blokiga kinni ametivend Ardo Kreegi. Järgnes pisike sõnavahetus, mis tõi mõlemale kollase kaardi, ent kuna meile oli see geimis teine, said lätlased ka ühe punkti. Tablool särasid 17:17 viiginumbrid ja sealtmaalt ohjas geimi kulgu pigem juba Läti. Omavigu tuli sel korral meilt lõpuks üheksa, lätlastelt viis.

Otsustavas geimis noppisid mõlemad meeskonnad esmalt punkti vastaste serviveast, lisaks töötas ka nii meie kui Läti blokk ning kaitses anti endast kõik, et pallid mängu jätta. Poolel maale läksime lätlaste servivea järel 8:6 edusesisut. Kert Toobali matši esimese blokipunkti järel saime ette 10:7. Lätlased jõudsid punkti kaugusele, ent siis demonstreeris oma ründearsenali Täht. Kaks kavalat ja kaks jõulist ründelööki ning lõpuks ka abiks serviviga Eglseskalnsilt tõid meile 15:12 matšivõidu.

Euroopa meistrivõistlustele pääseb koondis, kes kogub kahe mängu summas rohkem punkte. 3:0 ja 3:1 edu annab võitjale kolm ja kaotajale null punkti, 3:2 edu võitjale kaks ja kaotajale ühe. Kui kahe mängu saldo on meeskondadel võrdne, selgitab edasipääseja 15 punktini mängitav kuldne geim.

