Tippvormi taastanud Balotelli jäi Itaalia koondise ukse taha

Uue hingamise leidnud Mario Balotelli on imelises hoos

26-aastane Itaalia ründaja Mario Balotelli on viimastel aastatel juba paljude poolt maha kantud, kuid ründeäss on nüüd Prantsusmaa jalgpalliliigas tõestanud, et ta on leidnud uue hingamise.